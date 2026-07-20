Social Fiorentina libera dopo allenamento della mattina: le foto della seduta

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La Fiorentina ha beneficiato del pomeriggio libero concesso da Fabio Grosso per recuperare energie e permettere ai giocatori di riabbracciare magari i propri cari dopo la settimana di ritiro. In mattinata però i giocatori hanno comunque lavorato con i preparatori atletici anche per fare scarico dopo la partitella di ieri. Appuntamento per i tifosi invece domani pomeriggio per la seduta a porte aperte.