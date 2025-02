Fiorentina-Inter, in casa nerazzurra si ferma Zielinski: il punto

Meno due a Fiorentina-Inter e da Aggiornamenti da Appiano arrivano aggiornamenti sui nerazzurri. Oltre a Correa, al momento unico indisponibile con il terzo portiere Di Gennaro, ad Appiano Gentile non si è allenato con il gruppo anche Piotr Zielinski.

Lo riporta Tuttomercatoweb.com, che parla poi nello specifico dell'antivigilia in casa Inter: sessione in palestra per il centrocampista polacco, alle prese con una leggera sindrome influenzale. Il suo rientro agli ordini di Simone Inzaghi è previsto per domani e non dovrebbero esserci problemi da questo punto di vista. Da capire quante rotazioni offrirà il tecnico interista nella gara del Franchi, che lunedì prossimo sarà seguita da una nuova sfida con la Fiorentina, a San Siro. Asllani potrebbe rilevare Calhanoglu, rientrato con il Milan ma non convincente, in cabina di regia: in corso d'opera si potrebbe vedere anche Acerbi.

Inzaghi non potrà invece contare su Nicola Zalewski: trattandosi del recupero di una gara interrotta, le regole della Serie A impediscono di schierare calciatori non tesserati all'epoca della partita. Stesso discorso - con molti più elementi interessati - per i nuovi acquisti invernali della Fiorentina. Inzaghi e Palladino potranno invece schierare Dumfries e Comuzzo, squalificati per la gara del 10 febbraio a San Siro.