FIORENTINA, I post social di Colpani, Parisi e Cataldi

Pomeriggio di prime volte al Via del Mare per la Fiorentina. Primi gol in maglia viola per Andrea Colpani, Danilo Cataldi e Fabiano Parisi. I tre calciatori gigliati sono andati a segno nel 6-0 contro il Lecce, dure reti per l'ex Monza e l'ex Lazio e una per il terzino campano. Tutti e tre hanno espresso la loro felicità sui social. "Una giornata speciale! Primi gol in viola e grande vittoria", questo il commento di Colpani, "Grandissima prestazione di squadra, contentissimo per il mio primo gol con questa maglia. Forza ragazzi continuiamo così" ha scritto Parisi, mentre così ha espresso la sua gioia Cataldi: "La prima doppietta in Serie A non si scorda mai. Felicissimo per i gol ma soprattutto per la squadra, dobbiamo continuare così. Il lavoro paga sempre. Andiamo". Di seguito i post Instagram ufficiali dei tre giocatori viola: