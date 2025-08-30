Fiorentina e Brighton vicinissime per Lamptey. Accordo a un passo tra i club

Tariq Lamptey è a un passo dal vestire la maglia della Fiorentina. A confermarlo è Tuttomercatoweb.com, sottolineando come l'accordo col giocatore ci sia già da tempo: adesso è il club viola che sta lavorando col Brighton per chiudere la trattativa e le parti sono ormai vicinissime, nelle prossime ore si attende la fumata bianca finale e lo sbarco del classe 2000 a Firenze, dove ricoprirà il ruolo di vice Dodo.