Longhi: "Il mercato viola ha portato giocatori importanti, ma il problema è uscire dalle sabbie mobili"

Il noto giornalista Bruno Longhi, intervenuto a Radio sportiva, ha parlato anche della situazione in cui si trova la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: “La Fiorentina non può essere paragonata alle altre squadre in lotta per non retrocedere, la squadra viola si trova in una zona delle classifica che non le compete. Il tifoso giustamente pensa alla Fiorentina se non come ad una big, ad una semibig. Pertanto il mercato che andrebbe bene per le squadre nelle zone medio basse della classifica non va bene per la Fiorentina. A questo punto della stagione l’ambizione della Fiorentina è quella di salvarsi, quelle di inizio anno non vanno più considerate, serve adattarsi”.

Ha poi aggiunto: "Il mercato ha portato Rugani, che è un giocatore importante, considerate anche le difficoltà della Fiorentina in difesa. Fabbian e Brescianini sono altri due giocatori importanti. Solomon l’ho apprezzato con Israele. Il problema non è il mercato ma venire fuori dalle sabbie mobili, respirare a pieni polmoni e preparare la nuova stagione”.