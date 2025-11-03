Fiorentina, 5° squadra per rigori contro nelle ultime 5 stagioni in Serie A

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica delle squadre di Serie A che nelle ultime 5 stagioni hanno avuto più rigori assegnati contro in campionato. In questa speciale graduatoria la Fiorentina si trova al quinto posto, insieme all'Empoli, con 28 rigori contro negli ultimi 5 campionati. Primato per il Torino con 34 penalty a sfavore. Uno in meno l'Udinese che ne ha subiti 33 mentre ultimo gradino del podio per il Bologna con 30.

Prima della Fiorentina anche l'Atalanta con 29 rigori subiti. Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la classifica completa: