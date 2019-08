FIORE-NAPOLI, I numeri e le curiosità della partita

Sono già 3 i Fiorentina-Napoli disputati alla prima giornata di Serie A. Nel 1971-1972 terminò col punteggio di 2-1. Orlandini, Ripari e Clerici i marcatori. Nel 1983-1984 ecco un 5-1. Tripletta di Monelli, Oriali, Palanca e Iachini. Nel 2010-2011 risultato di 1-1. Cavani e D’Agostino. Al termine delle stagioni rammentate per due volte lo scudetto è finito sulle maglie della Juventus, nell’ultima occasione su quella indossata dal Milan.

Il bilancio dei precedenti fra viola e azzurri al Franchi strizza l’occhio ai padroni di casa: 37-15 per vittorie, 18 segni X, 109-58 sul fronte gol.

La passata stagione fu un pareggio ad occhiali, vale a dire col punteggio di 0-0.

Prima ancora c’era stato il famoso 3-0 per i toscani, debacle che costò il titolo di campioni d’Italia ai campani. E così il più recente segno 2 in schedina è quello del 2014-2015, 1-0 all’undicesimo turno con Higuain man of the match. Curiosamente nella storia dei Fiorentina-Napoli di campionato solo in 3 occasioni gli ospiti non hanno marcato per tre o più incroci consecutivamente. Fra il 1946-1947 e il 1950-1951, quando ci furono tre scontri diretti. Fra il 1953-1954 e il 1956-1957 e fra il 1994-1995 e il 1997-1998, quando andarono in scena due serie da quattro match.

Chiudiamo ricordando che… la Fiorentina non raccoglie tre punti alla giornata numero uno della Serie A dal 2015-2016, 2-0 sul Milan. Fra le mura amiche e in questo particolare turno conta 27 successi, 10 segni X e 5 sconfitte. Negli ultimi 5 tornei il Napoli ha esordito, sempre, facendo e subendo gol, con partite che hanno viaggiato a una media di 3,4 gol. Fuori casa alla prima giornata di Serie A vanta 9 successi, 12 pareggi, 16 battute d’arresto.

CONFRONTI DIRETTI A FIRENZE (SERIE A E SERIE B)

70 incontri disputati

37 vittorie Fiorentina

18 pareggi

15 vittorie Napoli

109 gol fatti Fiorentina

58 gol fatti Napoli

PRIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Napoli 2-0, 25° giornata 1931/1932

ULTIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Napoli 0-0, 23° giornata 2018/2019