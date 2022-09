FIORE-JUVE, Ecco i numeri e le curiosità del match

Grazie ai numeri elaborati dalla redazione di Footstats, è possibile analizzare in chiave statistica il match di domani tra Fiorentina e Juventus. La Fiorentina è in serie positiva nei match casalinghi contro la Juventus da 3 stagioni. Sui 9 punti a disposizione dal 2019-2020, infatti, ne ha raccolti 5. L’anno scorso, poi, uscì il segno 1 in schedina grazie a un 2-0 griffato Duncan nel recupero del primo tempo e Nico Gonzalez nell’extra time della ripresa. E l’ultima vittoria della Vecchia Signora? Tenendo conto solo dei campionati dobbiamo andare alla stagione 2018-2019, 14esimo turno, 3-0.

Il bilancio dei precedenti, 83 incontri disputati, continua a sorridere ai padroni di casa. Ammontano a 28 le vittorie dei toscani, sono 32 i pareggi, mentre i piemontesi sono stati corsari in 23 occasioni. Le due squadre arrivano a questo appuntamento accompagnate da qualche critica. Dopo il centro di Mandragora (ex) al 95’ di Fiorentina-Cremonese, infatti, i viola non hanno più trovato la via del gol in Serie A. Recuperi esclusi siamo a 270 minuti. Se poi prendiamo in considerazione anche il preliminare di Conference League, ecco che su 6 impegni affrontati le marcature sono arrivate soltanto in 2 match, il più recente disputato lo scorso 18 agosto.

La Juventus, nonostante, gli 8 punti raccolti non ha convinto per il gioco espresso. Soltanto con la Roma e, a sprazzi, con Sassuolo e Spezia gli Allegri boys hanno dato al sensazione di comandare partita e avversario. Però hanno quell’ex di nome Dusan Vlahovic che in questo avvio di torneo marca a una media di 1 gol ogni 91 minuti circa (praticamente una ‘punizione’ per le squadre che lo devono contrastare).

CONFRONTI DIRETTI A FIRENZE (SERIE A)

83 incontri disputati

28 vittorie Fiorentina

32 pareggi

23 vittorie Juventus

106 gol fatti Fiorentina

95 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Juventus 1-2, 17° giornata 1931/1932

ULTIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Juventus 2-0, 38° giornata 2021/2022