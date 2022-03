FIORE, Giocare al Franchi stasera non sarà facile

L'ex centrocampista della Fiorentina Stefano Fiore ha parlato così in vista del match di stasera tra i viola e la Juve: "Io sono convinto che sarà una partita bella. E poi a tenere banco ci sarà sempre il discorso Vlahovic, dell’accoglienza che riceverà e che nel bene o nel male potrebbe essere un fattore decisivo per influenzare l’andamento della partita. In ogni caso si affronteranno due ottime squadre, che giocano un calcio diverso. Abbiamo quello più pratico della Juve e l’altro più propositivo della Fiorentina. Due stili di gioco differenti tra di loro, ma entrambi redditizi. Entrambe stanno facendo una buona stagione, in particolare i viola per gli obiettivi che aveva. Quelli dei bianconeri tutti li conoscevamo, ma piano piano la squadra di Allegri si sta riprendendo".

Gara dell'anno: "A Firenze affrontare la Juve, ma questo un po’ ovunque, è sempre motivo per metterci qualcosa in più. La Juve resta la squadra più titolata d’Italia, quella che vuoi battere sempre, quella più forte e lo dicono i numeri. Lo vediamo ogni domenica, quella contro i bianconeri è quella sfida che ti dà grandi stimoli. Con la Fiorentina c’è grande rivalità che viene da lontano e poi è proseguita con il passare degli anni. L’ambiente si carica in maniera forte e i tifosi sono pronti a spingere la viola a centrare il grande risultato. Giocare al Franchi, in queste condizioni, non è mai semplice".