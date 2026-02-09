Finale di Coppa Italia di serie D: data e orario di Pistoiese-Ancona

Sarà una squadra toscana, la Pistoiese del ds Taibi a giocarsi la finale di Coppa Italia di serie D, contro l'Ancona. Oggi il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato la sede, Gubbio, e la data con l'orario ossia il 7 marzo alle 18. Ecco il relativo comunicato:

"Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato data, ora e location della Finale di Coppa Italia Serie D Pistoiese-Ancona. L’ultimo atto della competizione si giocherà allo stadio “Pietro Barbetti” di Gubbio (Pg) sabato 7 Marzo alle 18.00 con la formula della gara unica. Il programma è soggetto ad eventuali variazioni secondo le disposizioni che emanerà la Questura di Perugia".