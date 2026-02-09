Pasquale Marino sul mercato: "La Viola ha completato le carenze"

Così l’allenatore, Pasquale Marino, a TuttoMercatoWeb.com sulla sessione di mercato invernale: "Atalanta, Fiorentina e Roma hanno cercato di completare gli organici laddove poteva esserci qualche carenza. Malen è un colpo importante. Anche se il mercato di gennaio storicamente non è facile".

Che Lazio ha visto? Sul mercato Sarri non sembrava contento...

"Mi ha sorpreso Maldini. Ha fatto una partita straordinaria, protagonista nel cucire il gioco. Mi è piaciuta anche la personalità".