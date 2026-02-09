Serse Cosmi su Fiorentina-Torino: "ll problema non è il 2-1 ma il pari"
Il tecnico, Serse Cosmi, ha parlato a Radio Serie A della gara tra Fiorentina e Torino: “La prima rete subita dai viola non può esistere né in Serie A, né nei campionati inferiori. Lo stesso Casadei era incredulo, il movimento della linea difensiva della Fiorentina è da horror. Si è parlato molto del gol subito al 94’, ma secondo me quello ci può stare: è il primo che è assurdo. Vanoli non è uno stupido, avrà provato decine di volte quella situazione perché è l’abc del calcio. Spero che Rugani sia l’elemento giusto per aggiustare certe lacune”.
