FIGC, Resi noti tutti gli staff delle Nazionali giovanili

La FIGC, con un comunicato ufficiale, ha reso noti tutti gli staff delle Nazionali giovanili. A guidare l’Under 21 nel prossimo biennio sarà ancora Paolo Nicolato, che lo scorso maggio insieme al coordinatore della Nazionali giovanili Maurizio Viscidi ha prolungato fino all’estate del 2023 il contratto che lo lega alla Federazione. Oltre a Mirco Gasparetto potrà contare come assistente su Daniele Gastaldello, che prenderà il posto di Patrizia Panico. Confermati anche Alberto Bollini (Under 20), Carmine Nunziata (Under 19), Daniele Franceschini (Under 18), Bernardo Corradi (Under 17) e Daniele Zoratto (Under 16).

Altra interessante novità è la creazione all’interno del Club Italia dell’area di Football Analysis, nata dalla fusione di due aree (Scouting e Match Analysis) e formata da match analyst, osservatori e data analyst a diretto riporto dei Ct Roberto Mancini e Milena Bertolini e dei coordinatori delle Nazionali Giovanili maschili e femminili.

NAZIONALI GIOVANILI MASCHILI - GLI STAFF

Coordinatore Nazionali Giovanili: Maurizio Viscidi

Nazionale Under 21: Paolo Nicolato (tecnico), Mirco Gasparetto, Daniele Gasteldello (assistenti), Vincenzo Pincolini (preparatore atletico), Gian Matteo Mareggini (preparatore dei portieri), Leonardo Carletti (match analyst)

Nazionale Under 20: Alberto Bollini (tecnico), Enrico Battisti (assistente), Marco Montini (preparatore atletico), Graziano Vinti (preparatore dei portieri), Francesco Donzella (match analyst)

Nazionale Under 19: Carmine Nunziata (tecnico), Emanuele Filippini (assistente), Vito Azzone (preparatore atletico), Fabrizio Ferron (preparatore dei portieri), Marco Mannucci (match analyst)

Nazionale Under 18: Daniele Franceschini (tecnico), Matteo Barella (assistente), Mattia Modonutti (preparatore atletico), Fabrizio Capodici (preparatore dei portieri), Andrea Zappavigna (match analyst)

Nazionale Under 17: Bernardo Corradi (tecnico), Massimiliano Favo (assistente), Luca Coppari (preparatore atletico), Davide Quironi (preparatore dei portieri), Mirko Magistro (match analyst)

Nazionale Under 16: Daniele Zoratto (tecnico), Davide Cei (assistente)

Nazionale Under 15: Massimiliano Favo (tecnico), Antonio Rocca (supervisore)