FIGC, I ct azzurri rispondono a domande allenatori

Comincia oggi l’appuntamento con ‘Da tecnico a tecnico’, una serie di quattro podcast in cui gli allenatori delle Nazionali azzurre risponderanno ai colleghi su varie domande. Nei giorni scorsi l’iniziativa lanciata dal Settore Tecnico della FIGC ha raccolto oltre trecento quesiti posti dagli allenatori di tutta Italia a proposito delle più varie tematiche tecniche, per chiedere consigli di natura tattica, per avere suggerimenti su come poter impostare le proprie sedute di allenamento o anche, più semplicemente, per vedere soddisfatte alcune curiosità con le risposte di chi oggi guida le maggiori rappresentative calcistiche italiane. Dopo il successo della prima serie di podcast intitolata ‘Allenare ai tempi del Coronavirus’ - in cui i docenti della Scuola Allenatori di Coverciano hanno risposto alle domande degli allenatori e dei preparatori atletici su come poter sviluppare degli allenamenti e tenere vivo il concetto di squadra, in questo periodo di isolamento forzato a causa dell’emergenza sanitaria - l’offerta formativa del Settore Tecnico è aumentata grazie al contributo di illustri professionisti del mondo calcistico: Roberto Mancini, Milena Bertolini, Maurizio Viscidi e Paolo Nicolato. Per ogni tecnico federale sono state selezionate le cinque domande più interessanti per poter sviluppare una discussione tecnico-tattica. Il primo appuntamento con i nuovi podcast vede protagonista la voce del Ct della Nazionale maschile, Roberto Mancini. Tutti i podcast verranno pubblicati sul sito figc.it.