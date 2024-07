FIGC, Gravina e l'ipotesi di una 'commissione dei saggi'

FirenzeViola.it

L'Italia calcistica è scossa ancora dal capitombolo di sabato pomeriggio con la Svizzera. A seguito dell'eliminazione agli ottavi dell'Europeo, in tanti si stanno domandando come e con chi rilanciare il movimento nazionale. Lo sta facendo anche il presidente della Figc Gabriele Gravina, uno dei profili sotto accusa per l'ennesimo fallimento degli azzurri. Dopo aver provato a dare risposte ieri in conferenza stampa, lo stesso Gravina si sta adoperando per cercare soluzioni. E Tuttomercatoweb.com riporta delle manovre iniziali: la prima mossa per rilanciare il calcio italiano dopo il flop all'Europeo in Germania riguarderà la nascita di una 'Commissione di saggi', di 'guide' d'esperienza con cui confrontarsi costantemente. "La prima cosa che farò è individuare 5-6 figure di grande esperienza che lavorano nei club di A così da aprire un tavolo di confronto relativo alla valorizzazione dei giovani", ha detto ieri in conferenza stampa.



Si tratta di una Commissione di lavoro che nasce per favorire il rapporto tra Club e Nazionali con l'obiettivo di avere un canale istituzionale sempre aperto attraverso cui fare costantemente presenti i problemi del nostro calcio. Questa commissione di lavoro, almeno inizialmente, sarà composta da quattro dirigenti: si tratta di Giuseppe Marotta (Inter), Cristiano Giuntoli (Juventus), Umberto Marino (Atalanta) e Giovanni Sartori (Bologna), ma l'obiettivo è quello di allargare ulteriormente questa platea.