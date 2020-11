FIGC, Al corso per diventare ds ecco due viola e tre ex

Sono giorni di corso per diventare direttore sportivo presso la FIGC, e nella lista pubblicata dalla federazione appaiono vecchie conoscenze viola ma anche attuali protagonisti della Fiorentina, come per esempio il responsabile dell'area tecnica Dario Dainelli e l'osservatore Antonio Tramontano. Non solo, perché come scritto vi sono anche ex gigliati quali per esempio Matri, Moretti e Pazzini, ma anche altri esponenti della Serie A degli ultimi anni quali Abate, Albertini, De Ceglie, Maietta e Sestu, tra gli altri.