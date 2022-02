FIFA, Sanzioni a Russia ma può giocare. Polonia...

La FIFA sta considerando alcune sanzioni nei confronti della Russia dopo l’esplosione del conflitto armato in Ucraina. Tra queste ci sono la cancellazione e la prospettiva futura di negare qualsiasi evento sportivo in suolo russo, pur mantenendo per il momento ancora aperta alle squadre del paese la possibilità di partecipare alle competizioni calcistiche. Salvo però giocare le partite casalinghe in campo neutro e senza spettatori e cancellare il nome “Russia”, che sarà sostituito da RFU (acronimo internazionale per “Unione Calcistica russa”), senza scordarsi dell’obbligo di rinunciare alla presenza di bandiere ed inno nazionale alle proprie partite.

Molto ferma però la Federazione polacca che aveva già deciso di non disputare i playoff per i Mondiali con la Russia. Il post del presidente federale polacco Cezary Kulesza critica le sanzioni decise invece dalla Fifa con un post sul suo profilo Twitter: "La decisione odierna della FIFA è totalmente inaccettabile. Non siamo interessati a partecipare al gioco delle apparenze. La nostra posizione rimane intatta: la Polonia non giocherà contro la Russia, non importa che nome abbia la squadra".