FIFA, Nessuna offerta per trasmettere il mondiale per club

Come riporta Calcio e Finanza, il mega progetto del nuovo Mondiale per Club, che si terrà per la prima volta nel 2025, non ha ancora raggiunto alcun accordo con un'emittente televisiva per la trasmissione delle partite. È infatti scaduta alle 11 di questa mattina la deadline per la presentazione delle offerte da parte dei soggetti interessati per l'Europa, il mercato di riferimento e il continente che porterà il maggior numero di squadre all'evento.

Nessuna offerta è stata presentata, nemmeno da Apple, che inizialmente sembrava interessata a distribuire l'evento. Sono quindi a rischio anche i montepremi, nonché il bonus di partecipazione all'evento, poiché i club avrebbero dovuto guadagnare dalla FIFA proprio quei soldi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi.