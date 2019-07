FERRERO, Vendita Samp? In confronto alla Viola...

Durante la sua presenza negli studi di Sportitalia, il Presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato della possibile cessione del club: "Sono dispiaciuto perché mi prendono a pesci in faccia. Il problema è tutto italiano: il tifoso si sente proprietario del proprio club. In Inghilterra non succede. L'avvocato Romei ha incontrato persone che rappresentano Vialli. Io sono andato a New York, dove mi hanno offerto una cifra bassissima, 45 milioni. Il fondo York Capital vuole fare affari: la Samp è un club sano, non ha debiti. Abbiamo fatto il centro sportivo e progettato lo stadio col Genoa. Confronto con la Fiorentina? Beh, se Commisso ha pagato 160 milioni la società viola non vedo perché la Sampdoria debba valere meno. Con tutto il rispetto per Firenze e per la Fiorentina, noi avremo anche lo stadio di proprietà".