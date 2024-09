FERRARIS, Grato a Palladino. E quel mio messaggio...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'attaccante del Pescara Andrea Ferraris, protagonista ieri nel successo casalingo degli abruzzesi contro la Pianese, ha parlato così in conferenza stampa sia del suo gol che di Raffaele Palladino, il tecnico che lo ha lanciato in Serie A avendolo allenato nella Primavera del Monza: “Il secondo gol non è il mio, sono sincero. Ci ho messo solo i capelli ma l’ultimo tocco è del difensore della Pianese. Sono felice di aver aiutato la squadra a conquistare i tre punti e ringrazio mister Baldini per tutte le opportunità che mi ha dato. Tre gol da subentrante? Io devo imparare tanto, perché è la mia prima volta. Io cerco di fare il massimo in allenamento.

Machin, Bettella e Sorrentino a Monza mi hanno parlato bene di questa piazza e questa città, li sento sempre. Con Palladino ho un rapporto speciale e lo ringrazio ancora adesso. Quando è andato alla Fiorentina gli ho fatto un grande in bocca al lupo. Gli ho scritto alle 20.25 mi ha risposto un minuto dopo con un ‘ti voglio bene’”.