FERRARI, Riscatti? Presto per queste considerazioni

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato a Dazn nel pre partita. Queste le sue parole: "Noi non abbiamo fatto nulla ancora. Siamo in un buon momento ma dobbiamo continuare a metterci tutto in ogni gara".

Rinascita dei giocatori? "Firenze è una piazza importante, una piazza calda. Si sente il calore dei tifosi e la voglia di andare sempre meglio. Sono i giocatori che si stanno trovando bene nel gruppo".

Sui riscatti: "Siamo a novembre, è veramente presto fare delle considerazioni".