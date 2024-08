FERRARI, Nico-Juve? Non ci sono le basi dell'operazione

FirenzeViola.it

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Quest'anno ripartiamo con tante cose nuove, a cominciare dal mister, al sistema di gioco, a qualche giocatore che è arrivato, ad altri che devono arrivare. Ripartiamo con le ambizioni di migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso. La Conference è un'opportunità. In passato le due gare del preliminare di Conference sono state difficili e oggi speriamo di fare una bella gara".

Su Nico Gonzalez: "La situazione è che mancano otto giorni e al momento non ci sono le condizioni per fare l'operazione. Vedremo cosa succederà. Mancano proprio le condizioni di base per fare l'operazione. Noi non abbiamo necessità di dare via Nico, siamo contenti di lui. Siamo tranquilli e aspettiamo che ci siano le condizioni giuste".

40 milioni è la cifra stabilita per Nico? "Non lo so".

Cosa la intriga di più di questa nuova Fiorentina? "Tante cose, mi piace come arriviamo in area. Mi piace l'approccio offensivo, ho grandi aspettative".