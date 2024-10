FERRARI, I giovani sono l'anima del Viola Park

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In un rapido commento avvenuto durante la festa del primo compleanno del Viola Park, hanno preso parola anche il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari e il direttore sportivo viola Daniele Pradè. Ecco le loro parole:

Ferrari: "Un grazie a Rocco e Catherine per quello che ci hanno dato e per quello che cerchiamo di portare avanti con tutti voi. Voi siete l'anima del Viola Park, siete il futuro del Viola Park e spero che questa sera si ripeta a lungo."

Pradè: "Innanzitutto voglio ringraziare Rocco per poter lavorare in questo luogo magnifico. Voglio dire che Ranieri è il capitano, Comuzzo gioca, Kayode gioca sottotraccia ed è un nostro prodotto. Il Viola Park è stato creato per giocare con la prima squadra, sia maschile che femminile."