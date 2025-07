FirenzeViola E se il regista fosse già al Viola Park? Pioli riflette sulle soluzioni a costo zero

vedi letture

"Far di necessità virtù", trasformare una situazione negativa o una difficoltà in qualcosa di positivo o utile, ma anche ricorrere alle forze interne per risolvere un problema. Quello che sta tentando di fare Stefano Pioli in questi giorni. Problema: la Fiorentina pecca di un regista, di un play, di un primo costruttore di gioco, chiamatelo come volete - in Nba lo chiamerebbero il go-to-guy - quello a cui consegnare la palla all'inizio dell'azione (una mancanza non da poco nei giorni in cui si sta facendo la nuova Viola coi primi allenamenti sul campo).

Soluzione 1: il mercato. E quindi Adrian Bernabè o Asllani. Ma entrambi costano (e caro, circa 20 milioni). E così, di necessità virtù. Soluzione 2: fare con quello che si ha già. Per questo, lo ha detto lo stesso Pioli, saranno giornate di 'inventario' in casa Fiorentina. Al Viola Park il nuovo tecnico sta osservando da vicino tutti, nessuno escluso, per cercare anche alternative a chilometro zero all'assenza del famigerato play.

Gli indiziati numero uno per ricoprire la casella vuota sono diversi: Nicolò Fagioli su tutti, uno che ha giocato spesso davanti alla difesa; poi c'è anche Alessandro Bianco, tra i più positivi e sollecitati in questa prima parte di ritiro. Occhio anche a Cher Ndour, che nelle ultime sgambate ha arretrato il raggio d'azione partendo come mediano davanti alla difesa. E poi c'è Amir Richardson, assente in questi giorni per un problema familiare. Quest'ultimo sembra avere caratteristiche meno combacianti rispetto a quello che cerca Pioli. In più, su Richardson si riscontrano anche gli interessi della Premier, nello specifico di Sunderland e Brentford. Adesso però ci sono tre settimane di sospensione del giudizio, come ha detto Pioli, dove si capirà chi è da Fiorentina e chi no. Tutti in discussione - e tutti utili-.