FASCETTI, DV9 via a 0 o 75mln: Commisso fa bene

"Vlahovic è un grosso acquisto, molto probabilmente aiuterà la Juve a rientrare in Champions, è un affare sostanzialmente buono per tutte e due le società". Così si esprime Eugenio Fascetti a Tuttomercatoweb.com sulla vicenda dell'attaccante serbo, parlando anche delle ambizioni che adesso avrà la Fiorentina: "Siamo seri, o zero euro o 75 milioni. E allora i viola hanno fatto bene. Certamente la squadra si è indebolita ma non si poteva andare avanti così, anche perchè a giugno non avrebbe firmato il rinnovo e non puoi perderlo a zero".

Si aspettava che Commisso dopo gli attacchi alla Juve lo avrebbe ceduto proprio ai bianconeri?

"Non importa da dove arrivano i soldi. Semmai va detto che bisogna far qualcosa per evitare che le società perdano a zero i giocatori che loro hanno allevato. Vederseli portar via senza incassare nulla fa male".