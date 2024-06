FARAONI, Pronto per il ritorno a Verona. A Zanetti piace

FirenzeViola.it

Con l'approdo di Marco Baroni alla Lazio, il Verona nei prossimi giorni ufficializzerà Paolo Zanetti come nuovo allenatore. L'ex tecnico dell'Empoli oltre a parlare di eventuali rinforzi, parlerà con la società riguardo alcune riconferme. Tra queste, come riportato dal quotidiano scaligero L'Arena, anche quella di Marco Davide Faraoni. Il terzino destro laziale piace a Paolo Zanetti e tornerà a Verona dopo il prestito di sei mesi alla Fiorentina. Con i viola Faraoni ha collezionato 11 partite realizzando due assist. Per rimettersi in gioco in Veneto il calciatore scuola Inter potrebbe essere pronto addirittura a spalmarsi l'ingaggio.