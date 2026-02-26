Fabbian positivo: "Da queste partite si esce più forti. Gol? Io l'ho toccata"

Giovanni Fabbian ha commentato così a Sky Sport il risultato ottenuto contro lo Jagiellonia: "Dispiace perché potevamo gestirla in manier migliore, dipendeva tutto da noi. Prendiamo le cose positive come la reazione però dobbiamo migliorare su tanti aspetti. Siamo sulla strada giusta, ora mettiamo subito la testa sul prossimo impegno contro l'Udinese".

La Conference vetrina importante?

"Certo, ogni volta che si scende in campo bisogna dare il massimo. Sappiamo ciò che dobbiamo fare e cerchiamo di farlo al meglio".

Di chi è il gol?

"Io l'ho toccata e l'ho detto subito a Moise che infatti nell'esultanza poi mi ha indicato. Però come ha detto lui l'importante è che il pallone sia entrato. Il mio non so se è stato istinto, io la gamba cerco di mettercela sempre perché può sempre uscire una deviazione. L'importante è aver passato il turno".

Come mai questi cali di concentrazione?

"Nel calcio succede, nel calcio moderno poi non si può abbassare mai la guardia. Ma l'importante è aver passato il turno e ci servirà da lezione: da oggi siamo usciti ancora più forti".