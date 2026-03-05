Fabregas ancora non si dà pace: "Contro la Fiorentina abbiamo meritato di perdere"

Alla vigilia di Cagliari-Como, il tecnico dei lariani Cesc Fabregas torna ancora sulla sconfitta patita quasi tre settimane fa contro la Fiorentina. Era il 14 febbraio e al Sinigaglia i viola si imposero per 2-1 con le reti di Nicolò Fagioli e Moise Kean (nel finale autorete di Fabiano Parisi); l'allenatore catalano parla così di quella gara: "Adesso siamo in crescita, dobbiamo continuare così. Siamo all'interno di un percorso che non ci aspettavamo. Nove vittorie, quattro pareggi, due sconfitte.

La gara che abbiamo meritato di perdere tra queste è stata quella contro la Fiorentina. Mi aspetto un Cagliari che farà una gara simile a quella dell'andata. Conosco bene Fabio Pisacane, sta facendo un grandissimo lavoro".