FABBIAN, Europa? La classifica conta a maggio, non ora

"Siamo una grande squadra, un grande gruppo. È questo che fa molto la differenza e non è un caso se siamo in quella posizione di classifica". Giovanni Fabbian, giovane calciatore del Bologna in gol all'ultima giornata, parla così dell'obiettivo europeo per il club rossoblu: "Non ci penso. Andiamo avanti partita dopo partita, poi vediamo i risultati. La classifica conta a maggio, non adesso".