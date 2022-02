F, RUSSO, Bel duello Piatek-Cabral: ecco chi scelgo

Chiamato a dare consigli di fantacalcio nell'omonima trasmissione su TimVision (Fantacalcio serie A Tim in programma domani), lo speaker radiofonico tifoso viola Federico Russo parla ovviamente di Fiorentina e del ballottaggio tra i due attaccanti gigliati: “In questo momento vedo molto meglio Piatek che Cabral, anche solo per il fatto che sta andando a segno. Cabral è forte fisicamente – puntualizza - ma per ora quando riceve palla torna sempre indietro. Tra lui e Piatek sarà un bel duello ma per il momento – conclude - consiglio sempre Piatek”. Sul fantacalcio aggiunge: "Ci gioco eccome! Sono un grande appassionato e ne faccio due, che è la cosa più sbagliata che si possa fare perché li perdo entrambi. Chi sa veramente giocare al calcio, conosce il calcio ma non il fantacalcio” – precisa poi Russo che spiega: “Chi sa veramente giocare al calcio non fa un centrocampo di sole ali, non fa una difesa di soli terzini, non fa un centrocampo di sole mezze punte e non fa un tridente di soli centravanti, che è invece quello che bisogna fare da fantacalcisti”.