F. GROSSO, Poteva essere una tragedia, lo è stata per lo sport

Fabio Grosso, il tecnico italiano del Lione, ferito durante la sassaiola al pullman della sua squadra da parte dei tifosi del Marsiglia, ha parlato dell'accaduto attraverso i social: "Quello che è successo domenica sera poteva essere una tragedia, e sicuramente lo è stata per lo sport e per tutti quelli che lo amano. Mi auguro con tutto il cuore che possa essere una lezione per il nostro futuro. Grazie a tutti per il vostro supporto e la vostra vicinanza".