F. GALLI, Milan in difficoltà? Colpa anche del mercato

Filippo Galli, ex giocatore del Milan, ha parlato così in vista della sfida di sabato sera a San Siro: "I rossoneri in questa stagione hanno avuto frenate inaspettate, ma se la Fiorentina è solo a tre punti di distanza è merito anche dei viola. Se il Milan ha questo periodo di difficoltà è anche colpa del mercato, non si può andare solo contro Pioli".