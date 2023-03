F. CASINI, Parcheggio V. Park serve in primis ai cittadini

Fonte: QuiAntella

Questo l'intervento di Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, durante il consiglio comunale, in merito al Viola Park: “Il parcheggio serve in primis proprio per i cittadini, perché con il Viola Park si creeranno esigenze di mobilità e sosta che se non gestiti ricadranno sulle spalle dei ripolesi. Perciò chi non vuole il parcheggio non pensa ai cittadini, ma, evidentemente, solo a polemizzare. Ribadisco: non spenderemo un euro come Comune, perchè stiamo da sempre lavorando a una soluzione nuova e alternativa che interessa un’area che non necessita di interventi. Infatti non abbiamo mai stanziato risorse”.