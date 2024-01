EX VIOLA, Riccardo Baroni si trasferisce all'AlbinoLeffe

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come riporta TMW, l''AlbinoLeffe ha messo a segno un colpo per la difesa, prelevando dal Modena Riccardo Baroni: per il classe 1998, contratto fino a giugno 2024, con il trasferimento del giocatore che avverrà a titolo definitivo. Scuola Fiorentina, il ragazzo vanta già numerose esperienze in Serie C, ma non è reduce da un momento felice. Ai margini della prima squadra emiliana, Baroni è alla ricerca di riscatto dopo una stagione - la scorsa - passata tra le fila del Pontedera, dove non ha però trovato particolarmente spazio.