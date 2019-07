EX VIOLA, Il Lecce ci prova per Babacar: ecco le cifre

Il Lecce accelera sul mercato in entrata e prova a definire il prestito di Khouma Babacar dal Sassuolo. Per l’attaccante ex Fiorentina - riporta La Gazzetta dello Sport - ci sarà un obbligo di riscatto vincolato però alla permanenza della squadra di Liverani in Serie A (la cifra è sui 6-7 milioni). Una scelta, quella di puntare su Babacar per l’attacco viste le lungaggini nella corsa al turco Yilmaz.