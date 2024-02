EX VIOLA, Anderson: "CR7 'adottò' me e Nani: vi racconto"

Fonte: Globo Esporte

L'ex giocatore della Fiorentina Anderson Luís de Abreu Oliveira, per tutti semplicemente Anderson, ripensa ancora a quella possibilità che non ha sfruttato ai tempi del Manchester United ammettendo che, se avesse avuto la mentalità di Cristiano Ronaldo, le cose sarebbero andate diversamente nella sua carriera.

Il 35enne, che si è ritirato nel 2019, ha parlato di quanto sia stato difficile tenere il passo di CR7: "Quando sono arrivato a Manchester sono andato a casa di Cristiano. Gli sono molto grato perché mi ha praticamente adottato. Io e Nani abbiamo vissuto con lui quasi un anno; siamo andati via solo perché lo abbiamo voluto, fosse stato per lui saremmo rimasti lì. Non spendevamo niente, qualche volta andavamo a fare la spesa... Ma Cristiano ci portava agli allenamenti, ci dava da mangiare, aveva un cuoco che cucinava per noi, c'era una piscina dentro e una fuori casa, una vasca idromassaggio, un campo da tennis…

Gli allenamenti erano alle 9:30, ma a volte dovevamo uscire di casa alle 6:30 perché lui voleva arrivare presto. Nani e io dormivamo sui lettini: lui iniziava a lavorare prima mentre noi aspettavamo il resto della squadra. Se avessi avuto il 5% della mentalità di Cristiano, sarei stato tra i 20 migliori centrocampisti all'epoca. Purtroppo ha prevalso la parte brasiliana... Pensavo che avevo già vinto tutto e non volevo di più", ha detto l'ex centrocampista della Fiorentina.