EX OBIETTIVI, Zaniolo: prima convocazione con l'Atalanta

FirenzeViola.it

Oggi alle 18:00 l'Atalanta di Gian Piero Gasperini affronterà il Parma, avversario della Fiorentina nella prima giornata della prossima Serie A, in amichevole. Il tecnico torinese ha diramato la lista dei convocati per il test match del Tardini. In lista per la prima volta con la maglia degli orobici Nicolò Zaniolo. L'ex Roma, acquistato dai nerazzurri in questa sessione di mercato, ha scelto la società bergamasca invece della Fiorentina, altra squadra interessata a lui. Di seguito i convocati dell'Atalanta per l'amichevole contro il Parma:

Portieri: Musso, Carnesecchi, Rossi.

Difensori: Toloi, Hien, Godfrey, Djimsiti, Kolasinac, Bonfanti.

Centrocampisti: Sulemana, Koopmeiners, Pasalic, Ederson, De Roon, Bakker, Ruggeri, Palestra, Steffanoni, Zappacosta.

Attaccanti: Scamacca, Touré, Lookman, De Ketelaere, Zaniolo.