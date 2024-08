EX OBIETTIVI, V. Carboni al Marsiglia: riscatto a 40 mln

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Valentin Carboni è sempre più vicino al Marsiglia. Secondo quanto scrive la testata francese Footmercato, l'Inter e il club transalpino hanno limato gli ultimi dettagli che mancavano da definire nelle ore scorse, raggiungendo un accordo totale. Stretta di mano arrivata quindi: la Beneamata e il Marsiglia hanno l'intesa per l'ex Monza.

L’attaccante argentino classe 2003, gioiellino nerazzurro e dell’Argentina del domani, lascerà dunque l’Italia per trasferirsi in Provenza. Mancano soltanto le visite mediche e la firma, prima dei comunicati ufficiali, ma la trattativa è ormai chiusa, con Valentin Carboni che partirà in prestito e il diritto di riscatto che sarà fissato a 40 milioni di euro.