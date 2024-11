EX OBIETTIVI, Stagione finita per Icardi: rottura del crociato

FirenzeViola.it

Notizia decisamente non lieta per l'ex Serie A Mauro Icardi, che nella serata di ieri, contro il Tottenham in Europa League, ha riportato una rottura al legamento crociato, concludendo così la sua stagione. Il nome dell'argentino, l'estate scorsa, era stato affiancato anche a quello della Fiorentina, che poi, in merito alla scelta del centravanti, ha optato per Kean. Il Galatasaray, club turco detentore del cartellino, tramite un comunicato ha informato che il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo. Un infortunio così grave, in ogni caso, lo allontana nuovamente dai palcoscenici dei top 5 campionati l'estate prossima.