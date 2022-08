EX OBIETTIVI, Puig via dal Barça: andrà ai LA Galaxy

Uno dei nomi che sono stati accostati alla Fiorentina in questa sessione di mercato è quello di Riqui Puig. Il centrocapista del Barcellona, secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, potrebbe finire in MLS. Trattativa in corso tra LA Galaxy e il club blaugrana: entrambe le parti sono ottimiste in quanto il Barcellona è pronto ad approvare l'accordo, con i dettagli finali del contratto del giocatore sono in discussione. Il Barcellona vuole una clausola di vendita garantita inclusa nell'accordo.

Negotiations ongoing between LA Galaxy and Riqui Puig. All parties are optimistic as Barcelona are prepared to approve the deal, final details of player’s contract being discussed. 🚨️ #LAGalaxy



Barcelona want guaranteed sell-on clause included in the deal. pic.twitter.com/kfs0MEm5U1