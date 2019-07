EX OBIETTIVI, Perin finisce nel mirino dell'Aston Villa

Aston Villa sulle tracce di Mattia Perin. L'ex portiere del Genoa dopo non aver superato le visite mediche con il Benfica ed essere stato comunque seguito anche dalla Fiorentina, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe finire in Premier League. La valutazione che il club bianconero fa del portiere classe '92 non cambia: 15 milioni di euro. La stessa cifra che aveva permesso al Benfica di chiudere, salvo poi fare dietrofront.