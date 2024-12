EX OBIETTIVI, Per Vargas accelerata del Monchengladbach

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Ruben Vargas potrebbe essere ancora in Germania. L'esterno svizzero, che in passato è stato corteggiato a lungo dalla Fiorentina, sarebbe finito nel mirino del Borussia Mönchengladbach, il quale nelle ultime ore avrebbe provato a stringere per poterselo assicurare già a gennaio forte del gradimento del giocatore dell'Augsburg. A riportarlo è Sky Sport Germania, che sottolinea come sull'elvetico continuino a manifestare interesse Siviglia e Hannover.