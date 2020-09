Secondo quanto riportato da Fanatik il futuro di Mario Mandzukic sarà in Turchia. È stato trovato l'accordo col Fenerbahce e si lavora agli ultimi dettagli. Il croato è l'identikit scelto per rimpiazzare Vedat Muriqi, approdato alla Lazio. 34 anni, Mandzukic era un obiettivo anche di diversi club italiani in questa finestra di mercato, fra cui Roma e Fiorentina.