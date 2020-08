EX OBIETTIVI, Inter vigile su Kumbulla ma Hellas...

L'Inter resta vigile su Marash Kumbulla, ma non intende accontentare la richiesta dell'Hellas Verona che resta fermo su 30 milioni di euro cash come richiesta. I nerazzurri puntano ad abbassare la valutazione attraverso bonus e contropartite tecniche (Eddie Salcedo e Federico Dimarco i nomi più gettonati) del difensore ex obiettivo di mercato anche della Fiorentina. Una partita ancora lunga con la Lazio spettatrice interessata: entrambi i club hanno raggiunto un'intesa con il ragazzo classe 2000 per un quinquennale da 1,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Stipendio destinato, tra l'altro, a crescere negli anni.