EX OBIETTIVI, Il Monza piazza il colpo Pablo Marì

Altro innesto per il Monza che si rinforza in difesa. Dopo l'accelerata degli ultimi giorni, il club biancorosso si è assicurato Pablo Marìdell'Arsenal, nella seconda metà della scorsa stagione in forza all'Udinese. Oggi l'arrivo del giocatore per sostenere le visite mediche: il Monza se lo assicura in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza fissato a 5 milioni (accordo di un anno più altri due in caso avvenga il riscatto).