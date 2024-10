EX OBIETTIVI, Il Bologna pensa di cedere Karlsson in prestito

FirenzeViola.it

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, anche il Bologna di Vincenzo Italiano starebbe pensando al mercato durante questa pausa per le nazionali. Tra i movimenti in uscita spicca soprattutto il nome di un giocatore in passato accostato alla Fiorentina, Jesper Karlsson. L’ex AZ Alkmaar è arrivato alla corte rossoblù la scorsa estate per una cifra attorno ai 10 milioni di euro e, proprio per questo motivo, per salvaguardare l’investimento, la società felsinea vorrebbe cederlo con la formula del prestito.

Come detto, durante la scorsa finestra di mercato invernale il giocatore fu accostato alla Fiorentina. Vedremo quali saranno invece le possibili acquirenti quest’anno.