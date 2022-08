EX OBIETTIVI, Galatasaray su Belotti, ma vuole l'Italia

Il tecnico del Galatasaray Okan Buruk ha parlato di un vecchio obiettivo di mercato della Fiorentina, quale Andrea Belotti, cercato duramente anche dai turchi ma destinato a essere solo un sogno per la formazione di Istanbul: "Belotti è un nostro obiettivo, ma non è semplice perché lui vorrebbe rimanere in Italia. Questo è il motivo per cui non ci sono progressi".