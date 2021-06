EX OBIETTIVI, F. Anderson può tornare alla Lazio

Felipe Anderson e la Lazio, contatti in corso ma trattativa tutt'altro che semplice. Anche nelle ultime ore il club biancoceleste ne ha parlato con l'entourage dell'esterno d'attacco brasiliano, che ha un altro anno di contratto a circa 5 milioni di euro netti. Ingaggio fuori portata per la Lazio, che vuole convincere Felipe Anderson a spalmarsi l'ultimo anno di contratto su più stagioni così da far rientrare il suo stipendio nei parametri della Lazio. C'è però da fare i conti anche col West Ham, che tre anni fa lo acquistò per circa 40 milioni di euro e oggi non lo regala di certo. Anzi: gli hammers finora nicchiano, e non hanno ancora fissato un prezzo per il cartellino. Il talento brasiliano era stato accostato anche alla Fiorentina in passato.