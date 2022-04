EX OBIETTIVI, De Paul vuole tornare in A: c'è l'Inter

L'ex obiettivo viola, Rodrigo de Paul, non è contento all’Atletico Madrid - scrive La Gazzetta dello Sport - e tornerebbe volentieri in Italia. Il rapporto con il Cholo Simeone non è mai decollato e in casa Inter la situazione dell'ex Udinese è nota. Due settimane fa la missione conoscitiva del ds nerazzurro Piero Ausilio ha permesso di raccogliere particolari preziosi sull’argomento dall’entourage del giocatore. Per 'convolare a nozze', dovrebbero però crearsi i presupposti per una cessione in prestito, anche secco, se non ci fosse l'opportunità di convergere su un prezzo per il riscatto: solo a queste condizioni per i nerazzurri si aprirebbe uno spiraglio.