Ex obiettivi, caos Boga-Nizza dopo i fatti del 30/11: il giocatore ha chiesto la rescissione

Jeremie Boga e Terem Moffi hanno presentato una richiesta formale di risoluzione contrattuale al Nizza, riferisce Sky Sport. Il motivo è quanto accaduto il 30 novembre, dopo la sconfitta contro il Lorient: i due infatti erano stati vittime dei propri tifosi, con calci e pugni ricevuti dai sostenitori a seguito di un periodo nero in termini di risultati sportivi (7 sconfitte di fila). L'attaccante nigeriano di 26 anni e l’ala ivoriana di 28 anni non vogliono più giocare con il Nizza dopo quanto accaduto.

A seguito di questi eventi, entrambi sono in stato di inabilità lavorativa da oltre sei settimane e, secondo i medici, non sono nelle condizioni fisiche e psicologiche per riprendere l’attività sportiva.

Ora i legali dei giocatori hanno deferito il caso alla commissione giuridica della Ligue de Football Professionnel, sostenendo che il club non abbia garantito un adeguato livello di sicurezza e non abbia adempiuto al proprio dovere di tutela nei confronti dei dipendenti, come previsto dal diritto del lavoro francese